POL-ESW: Verkehrsunfälle
Eschwege (ots)
Polizei Sontra
Wildunfall
Um 06:42 Uhr befuhr heute Morgen eine 37-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.
Polizei Hessisch Lichtenau
Von Fahrbahn abgekommen
Um 21:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Bundesstraße ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto selbst fuhr in den angrenzenden Graben, augenscheinlich ohne beschädigt worden zu sein. Der angegebene Sachschaden ist daher mit ca. 100 EUR gering.
Polizei Witzenhausen
Geparktes Fahrzeug touchiert
Um 14:33 Uhr befuhr am gestrigen Montag eine 34-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Mündener Straße in Gertenbach. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw touchierte sie das Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.
Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler
