PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:42 Uhr befuhr heute Morgen eine 37-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 21:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Bundesstraße ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto selbst fuhr in den angrenzenden Graben, augenscheinlich ohne beschädigt worden zu sein. Der angegebene Sachschaden ist daher mit ca. 100 EUR gering.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Fahrzeug touchiert

Um 14:33 Uhr befuhr am gestrigen Montag eine 34-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Mündener Straße in Gertenbach. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw touchierte sie das Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht vom 06.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 18:44 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 22-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw die L 3239 in der Gemarkung von Dudenrode. Bei regnerischen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Sowohl der Fahrer als auch ein 20-Jähriger Beifahrer aus Hessisch Lichtenau ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:50

    POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

    Eschwege (ots) - Am heutigen Donnerstag wurde im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege einer 30-Jährigen Eschwegerin die Geldbörse entwendet. Diese bemerkte gegen 13:35 Uhr den Diebstahl; das Portmonee hatte sie in der rechten Jackentasche aufbewahrt. Zwei weitere Diebstähle wurden aus Aldi-Märkten in Eschwege und in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. In Bad Sooden-Allendorf wurde einer 90-Jährigen aus der Kurstadt heute Vormittag das Portmonee ebenfalls aus der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 02.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Jugendlichen mit Fahrrad angefahren Um 16:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Schimberg mit einem Fahrrad die Straße "Jardin-de-Saint-Mandé" in Eschwege. Unmittelbar hinter dem Kindergarten "Schwanenteich" spielten mehrere Kinder /Jugendliche im Bereich der dortigen Wiese und des Radweges. Der 61-jährige betätigte die Fahrradklingel um auf sich aufmerksam zu machen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren