Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:42 Uhr befuhr heute Morgen eine 37-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 21:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Bundesstraße ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto selbst fuhr in den angrenzenden Graben, augenscheinlich ohne beschädigt worden zu sein. Der angegebene Sachschaden ist daher mit ca. 100 EUR gering.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Fahrzeug touchiert

Um 14:33 Uhr befuhr am gestrigen Montag eine 34-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Mündener Straße in Gertenbach. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw touchierte sie das Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

