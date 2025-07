POL-DVS: A 5, Gemarkung Bensheim, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Groß-Umstadt (ots) - Am Montag (14.07) gegen 16.30 Uhr kam es auf der B45 bei Groß-Umstadt in Höhe der Einmündung zur Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Auto. Eine 73-Jährige aus Darmstadt bog mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz aus der Otto-Hahn-Straße in Richtung Dieburg auf die B 45 ab. Ein 35-Jähriger aus Babenhausen befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem ...

mehr