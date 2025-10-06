Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:44 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 22-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw die L 3239 in der Gemarkung von Dudenrode. Bei regnerischen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Sowohl der Fahrer als auch ein 20-Jähriger Beifahrer aus Hessisch Lichtenau wurden durch den Unfall verletzt und jeweils in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Vorfahrt missachtet

Am 04.10.25, um 13:00 Uhr, beabsichtigte eine 69-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Niederhoner Straße in Eschwege einzufahren. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 55-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Wildunfälle

Um 09:21 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 30-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 27 vom "Weidenhäuser Kreuz" kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Als ein Fuchs auf die Bundesstraße lief kam er im Zuge einer Vollbremsung mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bordsteinkante. Dadurch brach die vordere linke Felge, so dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Der Fuchs lief unverletzt davon. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Mit einem Waschbär kollidierte ebenfalls am Sonntagmorgen ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard, der von Langenhain in Richtung Eschwege unterwegs war. Der Waschbär lief nach dem Zusammenstoß davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 05:54 Uhr befuhr heute früh ein 53-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die K 3 von Grebendorf in Richtung Jestädt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch der Pkw beschädigt wurde.

Einbruch

Zwischen dem 01.10.25, 12:00 Uhr und dem 04.10.25, 12:50 Uhr haben unbekannte Täter einen Abstellraum in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Brühl" in Eschwege aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Entwendet wurde nach erster Sichtung nichts. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Parkhaus der Stadtbahnhofs in Eschwege wurde zwischen dem 03.10.25 und dem 05.10.25, 18:45 Uhr der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw Mercedes augenscheinlich abgetreten. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Brand von zwei Mülltonnen

Am 04.10.21, um 21:08 Uhr, wurde in der Straße "Auf dem Salzmannstale" in Reichensachsen ein Feuer gemeldet. Die angerückte Feuerwehr stellte fest, dass sowohl eine schwarze als auch eine blaue Abfalltonne brannten. Da die Tonnen freistehend aufgestellt waren, kam es zu keiner Beschädigung von Gebäuden. Beide Tonnen brannten aus; die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Polizei Sontra

Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen dem 29.09.25, 18:00 Uhr und dem 02.10.25, 07:00 Uhr wurde in der Weldaer Straße in Sontra ein E-Scooter der Marke "Segway" entwendet. Der E-Scooter war in dieser Zeit auf einem Freisitz abgestellt gewesen. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am 03.10.25 wurde am Vormittag im Bornemannweg in Witzenhausen festgestellt, dass ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe zwei "Hakenkreuze" auf einen Stromkasten aufgesprüht hatte. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell