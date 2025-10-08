PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ampel umgefahren

Um 13:50 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 41-Jähriger aus Belarus mit einer Sattelzugmaschine die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf nahm der Fahrer das Verkehrszeichen 253 mit dem Zusatzzeichen 12 t (Verbot der Durchfahrt für Kraftfahrzeuge über 12 Tonne) war, worauf er in Richtung Allendorf abbog. Beim Abbiegen scherte das Heck des Aufliegers nach rechts aus und kollidierte mit der im Rahmen der dortigen Baumaßnahmen aufgestellten Ampelanlage. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR. Durch den Zusammenstoß war die Bundesstraße aufgrund herunterhängender Kabel für kurz Zeit bis ca. 14:00 Uhr gesperrt.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Um 14:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 79-Jähriger aus Leinefelde mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren streifte er mit dem Auto einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:15 Uhr wurde ein 32-Jähriger aus Witzenhausen auf der B 27 in der Gemarkung von Strahlshausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Wie sich bei einem durchgeführten Test herausstellte fuhr er das Auto unter dem Einfluss von THC, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

