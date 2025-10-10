Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 16:32 Uhr touchierte gestern Nachmittag ein 54-jähriger Eschweger beim Ausparken aus einer Parklücke mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Audi. Der Unfall ereignete sich "Am Bahnhof" in Eschwege. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Um 10:20 Uhr fuhr gestern Vormittag eine 39-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw aus der Einfahrt der Kurhessenklinik in Bad Sooden-Allendorf auf die Straße "Am Haintor" auf. Dort touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 04:58 Uhr befuhr heute früh ein 57-Jähriger aus Heyerode mit einem Pkw die B 249 in Richtung Wanfried. In der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der nach dem Aufprall nicht aufgefunden werden konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1700 EUR.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:15 Uhr, ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meißner, der auf der L 3403 in der Gemarkung von Oberhone unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Auto.

Polizei Sontra

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 16:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 82-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw den Edeka-Parkplatz in der Mühlbergstraße in Sontra. Beim Einparken touchierte er mit seinem Auto einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

