Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:49 Uhr wurde gestern Nachmittag eine 25-Jährige aus der Gemeinde Meißner im innerstädtischen Bereich von Eschwege mit ihrem Pkw durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von THC das Auto fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Um 20:45 Uhr wurde bei einer Kontrolle eines 37-Jährigen aus Wanfried festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetaminen mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bevor er kontrolliert werden konnte, versuchte er unter Missachtung der Anhaltesignale vor der Polizei zu fliehen. Letztendlich konnte er in der Eschweger Straße im Bereich des Friedhofes gestoppt und kontrolliert werden. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Polizei Sontra

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 12:12 Uhr wurde gestern Mittag bei einem 24-Jährigen aus Rumänien Alkoholgeruch wahrgenommen, nachdem er in der Herrenstraße in Sontra durch die örtliche Polizei in einem Pkw fahrend angehalten und kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da der 24-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat wurde zudem eine Sicherheitsleistung von 1000 EUR erhoben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 09:17 Uhr wurde heute Morgen ein 27-Jähriger aus Sontra im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 400 mit seinem Pkw angehalten. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer das Auto unter dem Einfluss von THC fuhr, was ein durchgeführter Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:48 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 52-jährige Witzenhäuserin in der Straße "An der Bohlenbrücke" mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war sie unter dem Einfluss von Amphetaminen unterwegs, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

