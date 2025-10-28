Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Westerbakum: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot Am 28.10.25, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr kontrollierte die Polizei das Durchfahrtsverbot in Westerbakum. Dort sind aktuell eine Vielzahl von Straßen gesperrt, Grund dafür sind die andauernden Brücken-Bauarbeiten an der A1, die voraussichtlich bis Sommer 2026 andauern werden. Bei der Kontrolle konnten zahlreiche "Verkehrssünder" herausgewunken werden, diesen droht ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, vornehmlich Pendler zwischen den Landkreises Cloppenburg und Vechta, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Die Polizei wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen dort, aber auch auf anderen gesperrten Gemeindestraßen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell