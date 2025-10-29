Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251029-2-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Felde und Schülldorf gesucht

Felde / Schülldorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht aktuell nach Zeugen oder Hinweisgebern für zwei Einbrüche in Felde und in Schülldorf zwischen dem 26.10.2025 und dem 27.10.2025.

Zwischen dem 26.10.2025, 09.00 Uhr und dem 27.10.2025, 22.25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Felde, der oder die Täter erbeuteten hierbei einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag sowie einigen Modeschmuck.

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten der oder die Täter ins Innere des Hauses und durchwühlten hier sämtliche Räume und Schubladen.

Im zweiten Fall kam es am 27.10.2025 zwischen 15.30 - 18.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schachterbusch in Schülldorf, auch hier hebelten der oder die Täter eine Terrassentür im hinteren Bereich des Hauses auf und gelangten so ins Hausinnere. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Räume und Schubladen, es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen.

In beiden Fällen werden gerade auch die Nachbarn die im Nahbereich der Tatorte wohnen, gebeten, verbaute Kameras auf ihren Grundstücken zu sichten und bei verdächtigen Beobachtungen ( fremde Personen oder auch Fahrzeuge ) sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 zu melden.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell