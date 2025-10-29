Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251029-1-pdnms Zeugen nach einem Einbruch in Damp gesucht

Damp (ots)

Am 28.10.2025 kam es zwischen 09.40 Uhr bis 20.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Höhe in Damp, der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch einen Fernseher und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so ins Gebäude. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt, es wurde schließlich ein 75 Zoll Fernseher sowie eine Flasche Alkohol gestohlen. Danach verließ der oder die Täter das Haus über die Terrassentür. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Weiter bittet die Polizei Eckernförde andere Hausbesitzer, die auf ihren Grundstücken im Nahbereich zur Straße Auf der Höhe in Damp Kameras verbaut haben, diese zu sichten und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch 04351-89212600.

Gruß

Sönke Petersen

