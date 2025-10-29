Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 27. Oktober 2025 08:00 Uhr bis Dienstag, 28. Oktober 2025 11:37 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun im Hölker Weg. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 58-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle an der Altenoyther Straße zu verlassen. Hierbei fuhr er auf den vorausfahrenden Pkw eines 26-jährigen Mannes auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen. An den Pkws entstand ein Schaden von ca. 550,00 Euro.

