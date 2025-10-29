PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 27. Oktober 2025 08:00 Uhr bis Dienstag, 28. Oktober 2025 11:37 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun im Hölker Weg. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 58-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle an der Altenoyther Straße zu verlassen. Hierbei fuhr er auf den vorausfahrenden Pkw eines 26-jährigen Mannes auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen. An den Pkws entstand ein Schaden von ca. 550,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:46

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Diebstahl von Kupferleitungen In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 00:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter Kupferleitungen von einem Firmengelände in der Cloppenburger Straße. Es entstand ein Schaden im höheren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen. Molbergen - ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:55

    POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum- Westerbakum: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot Am 28.10.25, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr kontrollierte die Polizei das Durchfahrtsverbot in Westerbakum. Dort sind aktuell eine Vielzahl von Straßen gesperrt, Grund dafür sind die andauernden Brücken-Bauarbeiten an der A1, die voraussichtlich bis Sommer 2026 andauern werden. Bei der Kontrolle konnten zahlreiche "Verkehrssünder" herausgewunken werden, diesen droht ein ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 12:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw beschädigt Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 09:55 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Kia Sportage in schwarz, welcher auf einem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Bakum - Pkw beschädigt Am Montag, 27. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren