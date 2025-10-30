Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 19:45 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus dem Saterland die Straße am Ostermoor, OT Ramsloh. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich die 58-Jährige mit ihrem Pkw aus und geriet hierdurch ins Schleudern. Sie überfuhr eine Kreisverkehrsinsel, überschlug sich und kam auf dem Dach im Seitengraben zum Liegen. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,000 Euro.

