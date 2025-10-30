Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einzelmeldung

Bösel - Festnahmen nach schwerem Raub / Tatverdächtige ließen Opfer schwerverletzt zurück

Am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 04:46 Uhr meldeten Anwohner eine schwerverletzte Person, welche auf der Straße liegen würde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6080947

Ersten Erkenntnissen nach verletzten die zu diesem Zeitpunkt Unbekannten einen 29-jährigen Böseler schwer. Er erlitt multiple Brüche und Verletzungen, unter anderem im Gesicht. Die Unbekannten raubten ihm sein Bargeld und das Mobiltelefon und ließen ihn dann schwerverletzt auf der Straße liegend zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht, als ein Pkw auf den Ereignisort zukam.

Durch die intensiven Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes des PK Friesoythe erhärtete sich der Verdacht gegen zwei Heranwachsende im Alter von 19 Jahren aus Bösel. Seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden Untersuchungshaftbefehle beantragt. Diese wurden durch das AG Cloppenburg erlassen.

Die Haftbefehle konnten am Vormittag des 29. Oktober 2025 vollstreckt werden. Die 19-Jährigen wurden im Laufe des Vormittags einem Haftrichter des AG Cloppenburg vorgeführt, ihnen wurde der Haftbefehl verkündet. Sie befinden sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell