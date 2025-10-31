Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 31.10.25, gg. 04.30 Uhr, befuhr ein 19jähriger aus Vechta mit zwei weitere Insassen (20 und 18 Jahre alt) mit einem Pkw die Lohner Straße in Rtg. Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Leitplanke sowie einem Gebäude. Die Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 31.10.25, gg. 06:16 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Vechta die Lohner Straße Richtung Vechta. Aus bislang unbekannter Ursache kam Pkw im Bereich Tonnenmoor nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer konnte eigenständig aus dem Pkw aussteigen und wurde von Zeugen erstversorgt. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme räumte der Fahrer Alkoholkonsum ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer 2,13 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

