PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 31.10.25, gg. 04.30 Uhr, befuhr ein 19jähriger aus Vechta mit zwei weitere Insassen (20 und 18 Jahre alt) mit einem Pkw die Lohner Straße in Rtg. Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Leitplanke sowie einem Gebäude. Die Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 31.10.25, gg. 06:16 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Vechta die Lohner Straße Richtung Vechta. Aus bislang unbekannter Ursache kam Pkw im Bereich Tonnenmoor nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer konnte eigenständig aus dem Pkw aussteigen und wurde von Zeugen erstversorgt. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme räumte der Fahrer Alkoholkonsum ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer 2,13 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 12:16

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Einzelmeldung Bösel - Festnahmen nach schwerem Raub / Tatverdächtige ließen Opfer schwerverletzt zurück Am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 04:46 Uhr meldeten Anwohner eine schwerverletzte Person, welche auf der Straße liegen würde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6080947 Ersten Erkenntnissen nach verletzten die zu diesem Zeitpunkt Unbekannten einen 29-jährigen Böseler schwer. Er erlitt multiple Brüche und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Einbruch in Einfamilienhaus Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Mühlenbachstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren