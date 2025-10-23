Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Eugenstraße. Gegen 7.15 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Lenkerin die Eugenstraße und übersah offenbar bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr den Jugendlichen, der die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg querte. Durch die folgende Kollision stürzte der 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Im Verdacht, in betrunkenem und möglicherweise auch berauschtem Zustand am Mittwochabend seinen Pkw in der Paulinenstraße bewegt zu haben, steht ein 26-Jähriger. Er war von Zeugen aufgefordert worden, sein Fahrzeug von einem Geschäftsparkplatz umzuparken, wobei diese Alkoholgeruch feststellten und die Polizei verständigten. Den Beamten gegenüber gab sich der 26-Jährige, der deutliche alkoholbedingte Auffälligkeiten zeigte, abweisend und verweigerte jegliche Kooperation. Im weiteren Verlauf sperrte er sich gegen eine angeordnete Blutentnahme, sodass diese zwangsweise durchgesetzt werden musste. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Er gelangt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige.

Eriskirch

Verkehrskontrolle endet folgenreich

Folgenreich endete für einen 47-jährigen Pkw-Lenker eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Eriskirch. Nachdem die Polizeibeamten entsprechende Verdachtsmomente bei ihm festgestellt hatten, erhärtete ein daraufhin durchgeführter Vortest den Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr. Der Mann musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, er den Beamten bei der Kontrolle einen fremden Führerschein in Vorspiegelung falscher Tatsachen vorzeigte, er zu Hause noch weitere Betäubungsmittel aufbewahrt hatte und gegen ihn zwei Haftbefehle bestanden. Er wurde daraufhin festgenommen, die Drogen wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Missbrauchs von Ausweispapieren und des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Meckenbeuren

Pkw besprüht und beschädigt

Mittels grüner Sprühfarbe hat ein unbekannter Täter im Laufe des Montags einen in der Eckenerstraße geparkten Renault beschädigt. Der Unbekannte besprühte im Zeitraum zwischen 8 und 19 Uhr die Beifahrerseite des Fahrzeugs und richtete dadurch nicht unerheblichen Sachschaden an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Tettnang

Möglicherweise geschlagen und Handy mitgenommen

Eigenen Angaben zufolge tätlich angegriffen wurde eine 53-Jährige am Mittwochnachmittag in Bürgermoos. Die im Gesichtsbereich verletzte Frau wurde von einem Zeugen gegen 16 Uhr im Bereich des Fußwegs zwischen der Dr.-Klein-Straße und der Sportarena (Langenargener Straße) angetroffen, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Den Beamten gegenüber gab die erheblich alkoholisierte 53-Jährige an, von einem Unbekannten angegriffen, geschlagen und ihres Handys beraubt worden zu sein. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen einer Auseinandersetzung, sich unter Tel. 07541/01-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Tätlich angegriffen und verletzt

Nachdem ein 17-Jähriger eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten am späten Mittwochabend geschlagen und dadurch leicht verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Der Jugendliche habe sich gegen 21.30 Uhr in der Wiesenstraße in der Nähe des dortigen Spielplatzes mit einem Mädchen treffen wollen, das er zuvor über ein soziales Netzwerk kennengelernt hatte. Stattdessen sei aber ein Unbekannter auf einem E-Scooter hinzugekommen und habe nach einem Vorwand den 17-Jährigen zunächst in den Schwitzkasten gekommen und ihn im weiteren Verlauf zwei Mal mit der Faust geschlagen. Danach sei der Unbekannte auf dem E-Roller davongefahren. Seither fehle auch das Handy des Jugendlichen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

