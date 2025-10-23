Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei und Ordnungsamt führen Jugendschutz-Testkäufe durch - Ergebnis stimmt bedenklich

Das Ergebnis sogenannter Testkäufe zum Zwecke des Jugendschutzes, die Ermittler des Hauses des Jugendrechts sowie der für Gewerbe und Umwelt zuständigen Fachdienststelle am vergangenen Freitag zusammen mit dem Ordnungsamt im Stadtgebiet durchgeführt haben, gibt zu denken. Den minderjährigen Käufern gelang es in 15 von 17 Geschäften und Gaststätten, Alkohol und Zigaretten bzw. E-Zigaretten zu erwerben. Zudem wurde den Jugendlichen in zwei Fällen vom Personal Zutritt zu Rauchergaststätten und Spielautomaten gewährt. Die Verkäufer und Angestellten müssen nun jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Nur in zwei Gaststätten erhielten die Teenager nach einer Ausweiskontrolle keinen Zutritt bzw. keinen Alkohol. Im Rahmen der Testkäufe wurden die Ermittler in einem Lokal auf illegales mutmaßliches Glücksspiel aufmerksam und leiteten entsprechende strafrechtliche Ermittlungen ein. Eine Strafanzeige kommt auch auf einen Ladenbetreiber zu, der in Deutschland nicht zugelassene Elektrozigaretten an die Jugendlichen verkauft hat. Die Beamten beschlagnahmten in dem Geschäft weitere nicht zulässige sowie nicht versteuerte "Vapes" sowie Tabak. Zudem wurden dort die Vorschriften zur Aufbewahrung von Fleisch nicht eingehalten, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Testkäufe sollen künftig fortgesetzt werden.

Ravensburg

Pkw-Lenkerin fährt über rot und kollidiert mit anderem Auto

Zwei leicht verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Ulmer Straße. Die 46-jährige Lenkerin eines Audi befuhr kurz nach 21 Uhr die Ulmer Straße von der Gartenstraße kommend und missachtete an der dortigen Kreuzung zur Hähnlehofstraße/Schützenstraße eine rote Ampel. In der Folge kollidierte sie mit dem VW einer entgegenkommenden 58-Jährigen, die ordnungsgemäß nach links in die Hähnlehofstraße abbiegen wollte. Beide Frauen wurden leicht verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi der 46-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, während dieser am VW der 58-Jährigen rund 20.000 Euro beträgt.

Bad Waldsee

Beim Rückwärtsfahren Fahrzeug angefahren - Unfallverursacher ohne Führerschein

Nicht im Besitz eines Führerscheins ist ein 23-Jähriger, der am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Straße "Im Ballenmoos" einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr auf dem dortigen Parkplatz mit einem Peugeot rückwärts und prallte dabei gegen ein Transportfahrzeug, dessen 19-jähriger Fahrer ordnungsgemäß auf dem Gelände unterwegs war. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Fußgängerin beim Rückwärtsfahren übersehen

Leichte Verletzungen hat eine 61 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag kurz nach 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Ravensburger Tor" erlitten. Ein 30-Jähriger setzte im verkehrsberuhigten Bereich mit seinem Ford zurück und übersah dabei die Frau, die sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug befand. Durch den Anstoß stürzte die 61-Jährige und zog sich Prellungen zu. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Wangen

Täter bricht erneut in Getränkemarkt ein

Abermals ist ein 26-jähriger Tatverdächtiger am Mittwochmorgen in einen Getränkemarkt in der Spinnereistraße eingestiegen. Der Mann hatte sich bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag zweimal Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafft (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6143057). Der 26-Jährige versuchte am Mittwoch gegen 4 Uhr, eine Türe aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. In der Folge stieg er über ein Fenster in den Markt ein und entwendete mehrere Flaschen Schnaps sowie über zwei Dutzend Packungen Tabak. Erneut wurde er dabei von einer Kamera aufgezeichnet und konnte von der Polizei zweifelsfrei identifiziert werden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen fanden die Ermittler den Mann am Nachmittag bewusstlos in seinen Wohnräumen auf. Offenbar hatte dieser einen Teil des Schnapses bereits konsumiert. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beamten beschlagnahmten entsprechende Beweismittel, die den Einbrüchen zugeordnet werden konnten. Den 26-Jährigen erwartet nun eine weitere Strafanzeige wegen des Einbruchs.

Isny

Alkoholisierter Autofahrer übersieht Fußgänger

Leichte Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf einem Discounterparkplatz in der Maierhöfener Straße zugezogen. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer übersah gegen 19.30 Uhr beim vorwärts Einparken den von rechts kommenden 55-Jährigen und erfasste diesen in der Folge. Der Fußgänger verletzte sich leicht am Knie und an der Lippe. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 50-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille, weshalb der 50-Jährige anschließend eine Blutprobe abgeben musste und ihm von den Beamten die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den 50-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Leutkirch

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und rutscht in Graben

Rund 50.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der L 308 ereignet hat. Eine 41-jährige Audi-Lenkerin ist auf der Straße "An der Staig" aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve zunächst auf das Bankett und in der Folge mit ihrem Wagen in einem neben der Fahrbahn liegenden Graben zum Stehen gekommen. Verletzt hat sich die 41-Jährige bei dem Unfall glücklicherweise nicht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Bad Wurzach

Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ohne sich nach einem Verkehrsunfall um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend einen in der Leutkircher Straße geparkten VW Polo beschädigt. Der Unbekannte touchierte kurz nach 17.30 Uhr mutmaßlich beim Rangieren den geparkten Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

