Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei sucht nach Unfallflucht Unfallbeteiligten

Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle führt das Polizeirevier Sigmaringen nach einer Unfallflucht am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen. Der bislang unbekannte Fahrer eines größeren weißen Fahrzeugs soll in Richtung Sigmaringen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten sein und einen entgegenkommenden Skoda Yeti touchiert haben. An dem Skoda entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs fuhr offensichtlich unbeeindruckt weiter und hielt nicht an, um den Unfall polizeiliche aufnehmen zu lassen. Personen, die die Kollision beobachtet haben oder Hinweise zu dem noch unbekannten Wagen und dessen ebenso unbekanntem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Gartenhütte gerät in Brand

Zum Brand einer Gartenhütte in der Zeppelinstraße sind am Mittwochvormittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 11 Uhr geriet die Hütte aus noch unbekannter Ursache in Brand und sorgte für dicke Rauchwolken. Die verständigten Wehrleute konnten das Feuer zügig ablöschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen, geht derzeit aber von keiner Fremdeinwirkung aus.

Stetten am kalten Markt

Fahrzeug überschlägt sich

Nicht angepasste Geschwindigkeit und stark abgefahrene Reifen dürften die Ursache gewesen sein, dass ein 20-Jähriger am Mittwochabend auf der L 277 zwischen Thiergarten und Gutenstein bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen hat. Kurz nach 17.15 Uhr geriet der Autofahrer über die Gegenfahrbahn gegen einen Hang und blieb nach einem Überschlag mit seinem BMW auf dem Dach liegen. Sowohl der 20-Jährige als auch sein Beifahrer zogen sich zum Glück lediglich leichtere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst betreut. Am BMW entstand erheblicher Schaden von mehreren zehntausend Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.

Meßkirch

Vor Diskothek geprügelt - schwerere Verletzungen

Nach einer Prügelei in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Kapellenstraße hat ein 17-Jähriger schwerere Verletzungen am Ohr davongetragen. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den teils noch unbekannten Beteiligten machen können. Gegen 2 Uhr soll ein Unbekannter, der sich in Begleitung einer jüngeren Frau befand, zwei 17-Jährige angepöbelt und dann zugeschlagen haben. Dem einen schlug er demnach mit der flachen Hand auf das Ohr, dem anderen soll er einen Faustschlag gegen den Kiefer verpasst haben. Durch den Schlag auf das Ohr platzte das Trommelfell des 17-Jährigen, was nun aller Voraussicht nach eine Operation nach sich ziehen wird. Der Polizeiposten Meßkirch sucht nun nach dem Unbekannten und bittet unter Tel. 07575/2838 um Hinweise zu diesem. Er wird als etwa 175 bis 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, stämmig und mit braunen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Seine Begleiterin soll braun-rötliche Haare und eine Brille gehabt haben und etwas jünger gewesen sein.

Boms

Verkehrskontrollen

Drei Fahrer mit Verdacht auf Drogeneinfluss und einen erheblich alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei Verkehrskontrollen am späten Mittwochabend auf der B 32 bei Schwarzenbach gestoppt. Weitere Autofahrer müssen in Folge der Kontrollen mit Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsverstößen, abgefahrenen Autoreifen sowie der unerlaubten Nutzung einer Blitzer-Warn-App rechnen.

Herbertingen

Bei Kutschfahrt verletzt

Verletzungen hat sich ein 76-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einer Kutschfahrt im Bereich des Kriegerdenkmals Hohmichele zugezogen. Bei einem Wendemanöver kippte die Kutsche leicht, wodurch der Kutschführer das Gleichgewicht verlor und von dem Gefährt fiel. Nachdem er mehrere Meter mit den Zügeln in der Hand mitgezogen wurde, konnten Mitfahrer die Notbremse der Kutsche ziehen. Nachdem die Beteiligten die Fahrt zunächst ein Stück weiterführten, wurde der 76-Jährige schließlich von einem Rettungsdienst betreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell