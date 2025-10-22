PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In ehemaliges Bahnwärterhäuschen eingebrochen

In das ehemalige Bahnwärterhäuschen in der Landesbahnstraße sind Unbekannte zwischen Sonntag, 2 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr, eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster im Obergeschoss ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen dort gelagerte Ware im Wert von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und hat eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Von Straße abgekommen - Fahrer ohne Führerschein und offensichtlich alkoholisiert

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 35-Jährigen. Der Mann war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der L 286 zwischen Einhart und Jettkofen mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem Wagen im Schlamm festgefahren. Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Eine Polizeistreife rückte nach der Mitteilung über den neben der Fahrbahn stehenden Pkw aus und stellte bei dem Fahrer deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung fest. Auch wenn der 35-jährige Fahrer einen Alkoholvortest verweigerte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem stellte sich im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen schnell heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

