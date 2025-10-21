Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aitrach

Auto mutwillig beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter einen BMW beschädigt, der bis Montagmorgen in der Illerstraße abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube und beschädigte den linken Außenspiegel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei

Am vergangenen Wochenende hat die Verkehrspolizei auf der A 96 bei Aichstetten in Höhe des Euro-Rasthofs mittels eines stationären Messanhängers im dortigen Baustellenbereich die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h überwacht. Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag passierten in der nördlichen Fahrtrichtung rund 50.000 Fahrzeuge die Messstelle, von denen 1855 zu schnell unterwegs waren. Das entspricht einem Anteil von etwa 3,7 Prozent. 17 von ihnen fuhren dabei so schnell, dass die Fahrzeugführer zusätzlich zum Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die unrühmlichen Spitzenreiter wurden hierbei mit 173 bzw. 165 km/h gemessen.

Wangen i. A.

Nach Streit leicht verletzt

Im Rahmen eines Streits leicht verletzt hat sich ein 49-Jähriger am späten Montagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße. Zuvor war es aus bislang nicht geklärtem Grund zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 44-jährigen Mitbewohner gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Ältere ein Messer geholt und der Jüngere sich in sein Zimmer zurückgezogen haben. Während der deutlich alkoholisierte 49-Jährige vor der Türe randalierte, soll er sich selbst mit dem Messer leicht verletzt und seine Hand mutmaßlich in den Spalt der sich schließenden Türe gebracht haben, wodurch er zusätzliche Verletzungen an der Hand erlitt. Aufgrund seines psychisch auffälligen Gemütszustands wurde der 49-Jährige nach ärztlicher Versorgung seiner körperlichen Verletzungen vorläufig in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits und zu den strafrechtlichen Verantwortlichkeiten.

Bad Waldsee

Durch Unbekannte geschlagen und verletzt

Eigenen Angaben zufolge mehrfach von Jugendlichen angegangen wurde ein 23-Jähriger am Sonntag und Montag im Stadtgebiet. Erstmals am Sonntag sei der Mann mit körperlichen und geistigen Einschränkungen am Bahnhof von zwei Jugendlichen getreten und geschlagen worden. Am Montagnachmittag hätten schließlich im Bereich des Bleicheparkplatzes vier Personen auf ihn eingeschlagen, wodurch der 23-Jährige eine Platzwunde erlitt, die ärztlich versorgt werden musste. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet mögliche Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zu etwaigen Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Horgenzell

Sachbeschädigung an einem unerlaubt abgestellten Pkw

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter in den zurückliegenden Tagen an einem Citroen verursacht, der auf einem Parkplatz des Badeweihers in Hasenweiler abgestellt war. Der Unbekannte schlug mehrere Fensterscheiben des Autos ein, beschädigte die linke Fahrzeugseite und schlachtete offenbar mehrere Fahrzeugteile aus dem Wagen aus. Der Citroen befindet sich bereits seit rund einem Monat ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun sowohl wegen des Verdachts der unerlaubten Entsorgung eines Pkws gegen die letzte Fahrzeughalterin, die bereits ermittelt werden konnte, als auch wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, der das Auto beschädigt hat, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

