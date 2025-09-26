BPOLI BHL: Sechs Haftbefehle vollstreckt

Breitenau (ots) - Am Samstag, den 13. September 2025 um 09:00 Uhr wurde ein 42- jähriger Rumäne zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau vorstellig. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass Italien die Person erst vor drei Tagen wegen Erpressung mit einem internationalen Haftbefehl ausgeschrieben hat. Nach Vorführung beim Amtsgericht Dresden wurde er in die JVA Dresden verbracht, wo er auf ...

