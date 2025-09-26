Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: Sechs Haftbefehle vollstreckt
Berggießhübel (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben vom 24. September 2025 an, in knapp 24 Stunden sechs Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland an den Grenzübergängen zu Tschechien vollstreckt. Personen aus Bulgarien und Rumänien wurden wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Alle konnten ihren Haftantritt gegen Zahlung der Geldstrafe abwenden. Insgesamt 8.715 Euro werden im Nachgang den jeweiligen Justizkassen zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell