Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Sechs Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben vom 24. September 2025 an, in knapp 24 Stunden sechs Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland an den Grenzübergängen zu Tschechien vollstreckt. Personen aus Bulgarien und Rumänien wurden wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Alle konnten ihren Haftantritt gegen Zahlung der Geldstrafe abwenden. Insgesamt 8.715 Euro werden im Nachgang den jeweiligen Justizkassen zugeführt.

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
