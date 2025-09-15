PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Über Dresden nach Italien

Breitenau (ots)

Am Samstag, den 13. September 2025 um 09:00 Uhr wurde ein 42- jähriger Rumäne zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau vorstellig. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass Italien die Person erst vor drei Tagen wegen Erpressung mit einem internationalen Haftbefehl ausgeschrieben hat. Nach Vorführung beim Amtsgericht Dresden wurde er in die JVA Dresden verbracht, wo er auf seine Auslieferung nach Italien wartet.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

