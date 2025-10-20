PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Farbschmierereien +++ Sachbeschädigung an Kindertagesstätte +++ Vandalismus endet in körperlicher Auseinandersetzung +++ Einbruchsversuch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Farbschmierereien in Parkhäusern.

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Baseler Straße und Horexstraße, Sonntag, 19.10.2025 20:35 Uhr - 20:40 Uhr

(han) Am Sonntagabend kam es in zwei Parkhäusern in Bad Homburg Gonzenheim jeweils in der Baseler Straße sowie in der Horexstraße zu Farbschmierereien im Bereich der Treppenhäuser. Die Taten ereigneten sich zwischen 20:35 Uhr - 20:40 Uhr. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 850 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Sachbeschädigung an Kindertagesstätte, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Donnerstag, 16.10.2025, 17:00 Uhr - Freitag, 17.10.2025, 07:00 Uhr

(han) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf dem Gelände einer Kindertagestätte in Bad Homburg Kirdorf zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter näherten sich dem Gelände und beschädigten dort mehrere Glasscheiben. Der genaue Tathergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Vandalismus endet in körperlicher Auseinandersetzung, Oberursel, Obere Hainstraße, Samstag, 18.10.2025, 00:15 Uhr

(han) Am frühen Samstagmorgen kam es in der Oberen Hainstraße in Oberursel zu mehreren versuchten Sachbeschädigungen und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung. Ein Zeuge wurde gegen 00:15 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam, der gegen mehrere geparkte Autos trat und versuchte, diese zu beschädigen. Als dieser den Randalierer zu Rede stellen wollte, sei er von diesem geschubst und körperlich angegangen worden. In Folge dessen wurde der Zeuge leicht verletzt. Der 25-jährige Randalierer aus Oberursel wurde von der verständigten Polizei mit zur Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg im Taunus, Taunusstraße, Festgestellt: Sonntag, 19.10.2025, 15:00 Uhr

(han) Im Tagesverlauf des Sonntages wurde in der Taunusstraße in Kronberg durch einen Hauseigentümer ein versuchter Einbruch in sein Einfamilienhaus festgestellt. Bislang unbekannte Täter versuchten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus zu gelangen und scheiterten daran.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

