PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 30.10.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ellerbrocker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen abgeparkten VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491/93390, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 08:31

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am 31.10.25, gg. 04.30 Uhr, befuhr ein 19jähriger aus Vechta mit zwei weitere Insassen (20 und 18 Jahre alt) mit einem Pkw die Lohner Straße in Rtg. Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Leitplanke sowie einem Gebäude. Die Insassen wurden durch den ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:16

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Einzelmeldung Bösel - Festnahmen nach schwerem Raub / Tatverdächtige ließen Opfer schwerverletzt zurück Am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 04:46 Uhr meldeten Anwohner eine schwerverletzte Person, welche auf der Straße liegen würde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6080947 Ersten Erkenntnissen nach verletzten die zu diesem Zeitpunkt Unbekannten einen 29-jährigen Böseler schwer. Er erlitt multiple Brüche und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren