Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 30.10.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ellerbrocker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen abgeparkten VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491/93390, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell