Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 31.10.2025, um 15:45 Uhr, kam es auf dem Visbeker Damm in Höhe des Mühlendamms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Motorradfahrer und einem 63-jährigen Pkw-Fahrer. Der 23-jährige Steinfelder beabsichtigte nach links in den Mühlendamm abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Vechtaer in seinem Pkw. Der 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8000EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 30.10.2025, 20:00 Uhr, und dem 31.10.25, 12:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dinklager Straße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der Pkw eines 24-jährigen Oldenburgers beschädigt wurde. Dieser war auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Vechta, 04441-9430, zu melden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 31.10.2025, um 22:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in Märschendorf an der Dinklager Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der PKW eines 49- jährigen Lohners beschädigt wurde. Dieser war auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohne, 04442-808460, zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 31.10.2025, gegen 22:40 Uhr, konnte ein 24-jähriger Lohner mit dem Pkw auf der Josefstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 01.11.2025, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Dinklager die Brockdorfer Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und blieb in der Berme stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand kein Sachschaden.

