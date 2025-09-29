Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Medieneinladung -> 01.10.25, 14 Uhr ++ Tag der älteren Menschen - Späte Freiheiten: Gut und sicher älter werden ++ Museum Lüneburg ++ fotogeeignet! ++

Lüneburg (ots)

Zum Tag der älteren Menschen am 01.10.2025 laden der Kriminalpräventionsrat Lüneburg und das Museum Lüneburg herzlich ein.

Motto: Späte Freiheiten: Gut und sicher älter werden

Ort: Museum Lüneburg, Willy-Brandt-Str. 1, 21335 Lüneburg Uhrzeit: 14:00- 17:00 h Eintritt ist frei

Ein buntes Rahmenprogramm erwartet die Besucher, alt, wie auch jung.

Verschiedene Organisationen (wie DRK, Stiftung Opferhilfe, Alterslotsen, Seniorenbeirat, AWO, Kirchenkreis, Weißer Ring, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Polizei Lüneburg, Senioren- und Pflegestützpunkt, WerkStadt) beraten zu Themen im Zusammenhang mit dem Alter, hierbei handelt es sich um unterstützende Maßnahmen und Hilfsangebote (Info-Messe).

Für eine stimmungsvolle Unterhaltung sorgen Tina Ohlhagen und ihre Töchter Karla & Anna sowie die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg mit einem Seniorenstück. Hierbei handelt es sich um eine Premiere.

++ Freuen uns über eine kurze Rückmeldung bei Teilnahme ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell