Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auffinden eines Sprengkörpers in Uelzen ++ Kampfmittelbeseitigungsdienst wird Sprengung durchführen ++ Evakuierung im Bereich Königsberg ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Am Abend des 26.09.2025 wurde im Bereich Königsberg, südlich des Spielplatzes in einem Waldgebiet von einem Spaziergänger ein Sprengkörper entdeckt. Die Polizei alarmierte daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst, welcher sich für die Sprengung am Mittag des 27.09.2025 entschied. Ab 12:30 Uhr wird voraussichtlich mit den Arbeiten an dem munitionsförmigen Sprengkörper begonnen. Im Radius von 300 Meter zum Fundort werden Feuerwehr und Polizei den Bereich aus Sicherheitsgründen evakuieren. Zu dem Evakuierungsbereich zählt auch der Spielplatz Königsberg. Die Polizei bittet darum, den Bereich entsprechend zu meiden und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei nachzukommen.

