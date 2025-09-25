POL-LG: ++ Dieb schlägt um sich - Mitarbeiter nicht verletzt ++ Weiterer Brand von Containern ++ Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8 ++ Einbruch in Baucontainer - Volleybälle gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Brietlingen - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 209 ereignete sich am 24.09.2025 gegen 16:40 Uhr ein Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Strecke von Lüneburg in Richtung Artlenburg einem Mercedes Vito auf, welcher auf Höhe der Einmündung des Faschweg verkehrsbedingt halten musste. Der 51 Jahre alte Fahrer des Vito sowie seine 42 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lüneburg - Frau nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Eine 30 Jahre alte Frau wurde am 25.09.2025 gegen 00:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Altenbrückertorstraße leichtverletzt. Dabei setzte eine vor ihre fahrende 27-Jährige mit einem Toyota Yaris zurück und kollidierte mit dem Skoda Fabia der 30-Jährigen. Der Sachschaden wir auf etwas über 3000 Euro geschätzt. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Dieb schlägt um sich - Mitarbeiter nicht verletzt

Ein 22 Jahre alter Mann entnahm am 24.09.2025 gegen 18:50 Uhr mehrere Parfums aus der Auslage einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Der 22-Jährige steckte die Parfums im Wert von wenigen Hundert Euro in seine Jackentasche und flüchtete. Der Mitarbeiter konnte den Mann festhalten und zu Boden bringen. Dabei schlug der 22-Jährige um sich. Das Diebesgut wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt.

Lüneburg - Weiterer Brand von Containern

Am frühen Morgen des 24.09.2025 gegen 07:00 Uhr brannten ein Altkleidercontainer und ein Altpapiercontainer bei einem Toilettenhaus an den Sülzwiesen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Bereits in der Nacht zum 24.09.2025 ist es in der Lüneburger Innenstadt zu ähnlichen kleineren Bränden gekommen (siehe Pressemitteilung vom 24.09.2025). Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bardowick - Kompletträder von Firmengelände gestohlen

Insgesamt vier Kompletträder im Wert von jeweils einigen Hundert Euro wurden in der Nacht zum 24.09.2025 von einem Fahrzeug demontiert, welches auf einem zugänglichen Firmengelände eines Autohauses in der Hamburger Landstraße abgestellt war. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Personen eigenes Werkzeug und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8

Auf der Kreisstraße 8 führte die Polizei am Nachmittag des 24.09.2025 bis in die frühen Abendstunden eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Messörtlichkeit befand sich auf Höhe der Ortschaft Krummasel. Es wurden insgesamt 18 Verstöße geahndet. Davon befanden sich 8 im Verwarngeld- und 10 im Bußgeldbereich. In zwei Fällen droht ein Fahrverbot. Der höchste gemessene Wert lag bei 138 km/h.

Uelzen

Bad Bodenteich - Fleisch gestohlen - Flüchtiger Dieb von Polizei kontrolliert

Am 24.09.2025 gegen 08:15 Uhr entnahm ein Mann zwei Packungen Fleisch aus der Auslage eines Supermarktes in der Neustädter Straße und zahlte lediglich eine der Packungen an der Kasse. Durch eine Mitarbeiterin wurde er daraufhin auf die zweite Packung angesprochen. Der Mann öffnete seine Jacke und die zweite Packung fiel heraus. Anschließend flüchtete er fußläufig. Die alarmierte Polizei konnte den 50 Jahre alten Mann im Rahmen einer Fahndung antreffen und kontrollieren. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Baucontainer - Volleybälle gestohlen

In einen Baucontainer eines Sportvereins, welcher auf dem Gelände eines Freibades in der Veerßer Straße abgestellt war, brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.09.2025 ein. Dabei wurde ein Fenster aufgehebelt und anschließend insgesamt 15 neuwertige Volleybälle im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Auffahrunfall - Fahrerin leichtverletzt

Am 24.09.2025 fuhren gegen 12:00 Uhr ein Ford Mondeo und ein Fiat Tipo in der Reihenfolge von der Lüneburger Straße in die Ebstorfer Straße ein. Bei einer dortigen Fußgängerampel musste der Ford verkehrsbedingt halten. Der Fiat fuhr ihm während des Bremsvorgangs auf. Die 28 Jahre alte Fahrerin im Ford erlitt leichte Verletzungen. Ein ebenfalls im Ford befindliches Kind stand unter Schock. Der Fahrer des Fiat im Alter von 52 Jahren blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Uelzen - Polizei kontrolliert erneut das Durchfahrtsverbot

Das Durchfahrtsverbot am Uelzener Bahnhof am Friedensreich-Hundertwasser-Platz kontrollierte die Polizei erneut am Nachmittag des 24.09.2025. Dabei stellten sie in rund 90 Minuten insgesamt 15 Verstöße fest. Diese wurden entsprechend geahndet. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an der genannten Örtlichkeit an.

