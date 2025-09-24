Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Neues Streifenboot für die Wasserschutzpolizei in Scharnebeck ++ Vielseitig einsetzbar im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei ++

Lüneburg (ots)

Scharnebeck

Seit dem 07.05.2025 ist die Wasserschutzpolizeistation in Scharnebeck im Besitz eines neuen Streifenbootes. Das rund sieben Meter lange Aluminiumboot "W 30" soll unterstützend für die Überwachung des Schiffsverkehrs dienen. Das Vorgängerboot wurde im Jahr 2022 nach fast 17 Jahren außer Dienst gestellt. Zu dem Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizeistation Scharnebeck gehören der Elbe-Seitenkanal sowie Abschnitte der Elbe, Ilmenau und des Elbe-Lübeck-Kanals sowie die dazugehörigen Sportboothäfen und Anlegestellen. Insgesamt erstreckt sich das Gebiet auf 257 Kilometer Bundeswasserstraße. Der Leiter der Wasserschutzpolizeistation Dirk Müller sagt dazu: "Wir freuen uns darüber mit dem neuen Streifenboot flexibel einsetzbar zu sein. Insbesondere in Flachwasserbereichen sowie bei Kontrollen der Freizeitschifffahrt wird das Boot zum Einsatz kommen." Neben dem neuen Boot liegt auch das Streckenboot "W 7" mit einer Länge von rund 16,50 Metern am Anleger der Wasserschutzpolizeistation.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell