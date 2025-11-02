Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Dobbenstraße/Ecke Dominikanerweg beim Abbiegen zu einem Verkehrsunfall zwischen dem PKW Daimler eines 66-Jährigen sowie dem PKW Daimler eines 34-Jährigen, beide aus Vechta. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta 04441-943 0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 01.11.2025, um 23:55 Uhr, kontrollierten Beamte in der Mörikestraße einen 24-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta in dessen PKW. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Versuchter Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, den 31.10.25, gegen 22:00 Uhr, bis Samstag, den 01.11.25, gegen 13:40 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Spitzenkamp zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-943 0 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30.10.25, gegen 15:00 Uhr, bis Samstag, den 01.11.25, gegen 12:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig die Verglasung eines Gebäudes in der Overbergstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-943 0 entgegen.

Lohne - Polizei stoppt Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt

Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 04:35 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei eine Verkehrskontrolle eines Pkw Seat auf dem Südring in Lohne durchzuführen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Haltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit führte die Verfolgungsfahrt über Dinklage und Carum bis nach Bakum. Hier stoppte der Fahrzeugführer schließlich seinen Pkw und versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Er konnte im Folgenden durch die Beamten gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Oldenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der Pkw nicht zugelassen und die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen mit gefälschten Zulassungsstempeln versehen waren. Gegen den Fahrzeugführer wurden daher gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

