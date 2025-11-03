Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 (09:00 Uhr) bis Sonntag, den 02.11.2025 (08:30 Uhr), beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Transporters im Ritzereiweg. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - "Halloween-Streich" führt zu Hausfriedensbruch

Am Freitag, den 31.10.2025, klingelte eine Gruppe von ca. sechs maskierten Personen, darunter auch augenscheinlich Erwachsene, gegen 20:00 Uhr an der Adresse eines Wohnhauses in der Bremer Straße. Nachdem der Bewohner dem "Halloween-Besuch" öffnete, versuchte mindestens eine Person, in den Hausflur zu gelangen, indem sie sich mit Nachdruck in die Tür stellte. Eine weitere Person habe sich in der Folge auf den Boden geworfen und sich an den Beinen des Hausbewohners und seiner Frau festgehalten. Die lebensälteren Bewohner waren in der Folge sehr verängstigt. Danach entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen ist es in der Nachbarschaft zu gleichgelagerten Sachverhalten gekommen. Sachdienliche Hinweise oder sonstige Informationen zum beschriebenen Geschehen können der Polizei unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell