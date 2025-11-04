Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall / B 213 gesperrt

Am Dienstag, 04. November 2025 gegen 01:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Lkw (Zugmaschine samt Auflieger und Anhänger) die B 213 im Baustellenbereich, Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der Auffahrt Cloppenburg-West touchierte er ein Baustellenfahrzeug, geriet über den Mittelstreifen auf die andere Richtungsfahrbahn und kollidierte mit zahlreichen Schutzplanken. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit, die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell