Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Studentenwohnheim - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende die Fassade eines Studentenwohnheims beschmiert haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Offenbar beschmierten der oder die unbekannten Täter in der Nacht vom zurückliegenden Freitagabend (24. Okt.) bis zum darauffolgenden Samstagmorgen das Studentenwohnheim in der Friedrich-Wolf-Straße. Die Unbekannten brachten mehrere Graffiti, darunter auch verfassungsfeindliche Symbole, in schwarzer Farbe auf und beschädigten zudem eine Fensterscheibe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1.000 Euro.

Die Einsatzkräfte haben die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell