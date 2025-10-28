PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem Mädchen (12) aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem gestrigen Montag, 27. Oktober 2025, wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde die Schülerin am gestrigen Tag gegen 14:15 Uhr im Bereich des Patriotischen Weges im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Zwölfjährige seitdem unbekannten Aufenthalts.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fcld.ly/vermissterostock

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 145cm groß
   - schlanke Statur
   - lange, rötliche Haare

Bekleidet ist die Schülerin mit einer schwarzen Jeans, einem schwarz-grauen Pullover, einer schwarzen Pufferjacke sowie schwarzen Schuhen der Marke "Nike".

Personen, welche die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

