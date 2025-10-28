PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 60.000 Euro Schaden nach Unfall in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Montagabend des 27.10.2025 ereignete sich gegen 19:00 Uhr in 
Schwerin ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von
60.000 Euro entstanden ist.
Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Hamburger Allee und 
wollte an der Kreuzung nach links auf die B321 in Richtung Köpmarkt 
abbiegen.
Der 53-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr zeitgleich die B321 
aus Richtung des Köpmarktes in Richtung Zoo. Im Kreuzungsbereich kam 
es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen 
war die Lichtzeichenanlage der Kreuzung nicht eingeschaltet und der 
29-Jährige missachtete den vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito. Beide
Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten 
geborgen werden.
Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 
Rettungswagenbesatzung prüfte die Verletzungen und konnte den Mann 
vor Ort wieder entlassen.
Nach der Bergung der Fahrzeuge war die Unfallaufnahme gegen 21:45 Uhr
beendet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

