Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 60.000 Euro Schaden nach Unfall in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Montagabend des 27.10.2025 ereignete sich gegen 19:00 Uhr in Schwerin ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 60.000 Euro entstanden ist. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Hamburger Allee und wollte an der Kreuzung nach links auf die B321 in Richtung Köpmarkt abbiegen. Der 53-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr zeitgleich die B321 aus Richtung des Köpmarktes in Richtung Zoo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Lichtzeichenanlage der Kreuzung nicht eingeschaltet und der 29-Jährige missachtete den vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung prüfte die Verletzungen und konnte den Mann vor Ort wieder entlassen. Nach der Bergung der Fahrzeuge war die Unfallaufnahme gegen 21:45 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell