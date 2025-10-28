Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der BAB 14 bei Grabow

Grabow (ots)

Am Montag, 27.10.2025, kam es gegen 13:25 Uhr auf der BAB 14 in Fahrtrichtung Dresden auf Höhe Grabow zu einem Alleinunfall eines Sattelzuggespanns mit hohem Sachschaden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam zwischen der Anschlussstelle Grabow und der Raststätte "Meynbach" der 45-jährige Fahrer mit seiner Sattelzugkombination nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in der Bankette auf die Seite. Ersthelfer halfen dem verletzten Fahrer die Fahrerkabine zu verlassen. Dieser wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Schweriner Klinikum gefahren. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugkombination musste die BAB 14 an der Anschlussstelle Grabow in Fahrtrichtung Dresden ab 15 Uhr voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen waren am Dienstagmorgen gegen 00:30 Uhr beendet. Im Anschluss wurde die Fahrtrichtung Dresden wieder freigegeben. Neben einem Bergungsunternehmen kamen auch Kameraden umliegender Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 40.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell