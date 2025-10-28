PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der BAB 14 bei Grabow

Grabow (ots)

Am Montag, 27.10.2025, kam es gegen 13:25 Uhr auf der BAB 14 in 
Fahrtrichtung Dresden auf Höhe Grabow zu einem Alleinunfall eines 
Sattelzuggespanns mit hohem Sachschaden.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam zwischen der Anschlussstelle
Grabow und der Raststätte "Meynbach" der 45-jährige Fahrer mit seiner
Sattelzugkombination nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in 
der Bankette auf die Seite. Ersthelfer halfen dem verletzten Fahrer 
die Fahrerkabine zu verlassen. Dieser wurde anschließend von einer 
Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen zur weiteren 
medizinischen Versorgung ins Schweriner Klinikum gefahren.
Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der nicht mehr 
fahrbereiten Fahrzeugkombination musste die BAB 14 an der 
Anschlussstelle Grabow in Fahrtrichtung Dresden ab 15 Uhr voll 
gesperrt werden.
Die Bergungsmaßnahmen waren am Dienstagmorgen gegen 00:30 Uhr 
beendet.
Im Anschluss wurde die Fahrtrichtung Dresden wieder freigegeben.
Neben einem Bergungsunternehmen kamen auch Kameraden umliegender 
Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 40.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren