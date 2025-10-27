Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 39-Jähriger in Schwerin verletzt - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Neu Zippendorf am Samstagnachmittag wegen Körperverletzung. Rettungskräfte informierten die Polizei über einen verletzten 39-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 39-Jährige zunächst mit drei bislang unbekannten, jüngeren Personen zusammengestanden. Kurz nachdem sich zwei der Personen entfernt hatten, soll der Mann zu Boden gefallen sein. Der dritte bislang unbekannte Mann habe sich ebenfalls entfernt.

Die Rettungskräfte und die Polizei kamen am Samstag, den 25. Oktober 2025, gegen 14:45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Hamburger Allee, nahe der Cottbuser Straße, zum Einsatz. Der Geschädigte wurde im Gesicht verletzt. Eine Zeugin leistete dem am Boden liegenden Mann Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den drei unbekannten Personen geben können, sich per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder telefonisch 0385/5180 2224 zu melden.

Der 39-Jährige besitzt die ukrainische und deutsche Staatsangehörigkeit.

