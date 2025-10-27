PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Raub in der Hundertmännerstraße - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, dem 26.10.2025, kam es in der Hundertmännerstraße zu einem schweren Raub innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Gegen 20:45 Uhr nahm ein Hinweisgeber die Hilferufe eines Mannes wahr und alarmierte umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein 31-jähriger deutscher Geschädigter mit leichten Verletzungen angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann im Hausflur von zwei unbekannten, maskierten Tätern angegriffen worden sein. Die Täter entwendeten dabei Wertgegenstände sowie ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

sportliche Statur

etwa 180 cm groß

dunkel gekleidet

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das entwendete Mobiltelefon im Bereich des Lindenparks aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können ebenfalls über die Onlineanzeige mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:58

    POL-HRO: Einbruch in Parchimer Kantine

    Parchim (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Kantine in Parchim Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Kantine verschafft und von dort die Kasse samt Einnahmen entwendet haben. Darüber hinaus hätten sie auch ein Sparschwein mitgenommen. Der Tatzeitraum wird von ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:08

    POL-HRO: Einbruch in Versandhandel mit hohem Sachschaden

    Neukloster (ots) - Über den Wachdienst wurde der Polizei am 26.10.2025 gegen 02:30 Uhr gemeldet, dass es in einem Versandhandel in Neukloster zu einem Einbruch gekommen sei. Die Beamten konnten am Tatort feststellen, dass ein Zaun geöffnet wurde. Augenscheinlich haben sich die unbekannten Tatverdächtigen so Zutritt zum Gelände verschafft. Im weiteren Verlauf wurde eine Tür zum Gebäude gewaltsam geöffnet. Es wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren