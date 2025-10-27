Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Raub in der Hundertmännerstraße - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, dem 26.10.2025, kam es in der Hundertmännerstraße zu einem schweren Raub innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Gegen 20:45 Uhr nahm ein Hinweisgeber die Hilferufe eines Mannes wahr und alarmierte umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein 31-jähriger deutscher Geschädigter mit leichten Verletzungen angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann im Hausflur von zwei unbekannten, maskierten Tätern angegriffen worden sein. Die Täter entwendeten dabei Wertgegenstände sowie ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

sportliche Statur

etwa 180 cm groß

dunkel gekleidet

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das entwendete Mobiltelefon im Bereich des Lindenparks aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können ebenfalls über die Onlineanzeige mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell