Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei zeigt nach Meldung einer größeren Personengruppe in der Rostocker Innenstadt Präsenz

Rostock (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei befanden sich am 25.10.2025 gegen 
19:45 Uhr in Rostock, in der Kröpeliner Straße, im Einsatz. In dem 
Bereich waren etwa 50 Personen in unterschiedlichen Gruppen 
unterwegs. Aus einer Gruppe heraus sollen Polenböller geworfen worden
sein.
Durch ein geschlossenes Auftreten konnten verantwortliche Personen 
den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Eine Anzeige wegen 
Verstoß Sprengstoffgesetz wurde aufgenommen. Damit sich im Bereich 
der Innenstadt ein ruhiges Stadtbild einstellt und für die Anwohner 
Ruhe hergestellt wird, wurden Platzverweise erteilt, belehrende 
Gespräche und Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

