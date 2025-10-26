Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei zeigt nach Meldung einer größeren Personengruppe in der Rostocker Innenstadt Präsenz

Rostock (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei befanden sich am 25.10.2025 gegen 19:45 Uhr in Rostock, in der Kröpeliner Straße, im Einsatz. In dem Bereich waren etwa 50 Personen in unterschiedlichen Gruppen unterwegs. Aus einer Gruppe heraus sollen Polenböller geworfen worden sein. Durch ein geschlossenes Auftreten konnten verantwortliche Personen den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Eine Anzeige wegen Verstoß Sprengstoffgesetz wurde aufgenommen. Damit sich im Bereich der Innenstadt ein ruhiges Stadtbild einstellt und für die Anwohner Ruhe hergestellt wird, wurden Platzverweise erteilt, belehrende Gespräche und Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

