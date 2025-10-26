PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Versandhandel mit hohem Sachschaden

Neukloster (ots)

Über den Wachdienst wurde der Polizei am 26.10.2025 gegen 02:30 Uhr 
gemeldet, dass es in einem Versandhandel in Neukloster zu einem 
Einbruch gekommen sei. Die Beamten konnten am Tatort feststellen, 
dass ein Zaun geöffnet wurde. Augenscheinlich haben sich die 
unbekannten Tatverdächtigen so Zutritt zum Gelände verschafft. Im 
weiteren Verlauf wurde eine Tür zum Gebäude gewaltsam geöffnet. Es 
wurden die Büroräume und eine Lagerhalle durchwühlt. Ob etwas 
entwendet wurde kann erst nach Prüfung durch die Verantwortlichen 
gesagt werden.
Jedoch wurde im unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang auf der L101 in
der Nähe von Perniek ein brennender PKW gemeldet. Dieser konnte durch
die Kameraden der Feuerwehren aus Neukloster und Glasin gelöscht 
werden. Nach einer Prüfung am Brandort liegt der Verdacht nahe, dass 
dieser PKW zuvor vom Gelände des Versandhandels entwendet wurde. Zur 
Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst im Einsatz. An
beiden Örtlichkeiten konnten trotz einer Suche im Nahbereich keinen 
Personen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 
22.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

