Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Versandhandel mit hohem Sachschaden

Neukloster (ots)

Über den Wachdienst wurde der Polizei am 26.10.2025 gegen 02:30 Uhr gemeldet, dass es in einem Versandhandel in Neukloster zu einem Einbruch gekommen sei. Die Beamten konnten am Tatort feststellen, dass ein Zaun geöffnet wurde. Augenscheinlich haben sich die unbekannten Tatverdächtigen so Zutritt zum Gelände verschafft. Im weiteren Verlauf wurde eine Tür zum Gebäude gewaltsam geöffnet. Es wurden die Büroräume und eine Lagerhalle durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde kann erst nach Prüfung durch die Verantwortlichen gesagt werden. Jedoch wurde im unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang auf der L101 in der Nähe von Perniek ein brennender PKW gemeldet. Dieser konnte durch die Kameraden der Feuerwehren aus Neukloster und Glasin gelöscht werden. Nach einer Prüfung am Brandort liegt der Verdacht nahe, dass dieser PKW zuvor vom Gelände des Versandhandels entwendet wurde. Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst im Einsatz. An beiden Örtlichkeiten konnten trotz einer Suche im Nahbereich keinen Personen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

