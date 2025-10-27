PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autobahn nach Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen voll gesperrt

Rastow/Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin hat sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstand.

Ein in Fahrtrichtung Berlin fahrender Audi beabsichtigte gegen 20.20 Uhr einen in gleicher Richtung fahrenden Citroën Jumper mit Anhänger zu überholen, als sich von hinten ein VW Golf mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit näherte. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, wich der 18-jährige Fahrer des Golfs nach rechts aus und kollidierte hierbei mit dem hinteren Teil des Anhängers des Citroëns. Daraufhin wurde der Anhänger auf den Citroën aufgeschoben und das Gespann geriet auf die Überholspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Audi, der dadurch in die Leitplanke fuhr. Der auf dem Anhänger befindliche BMW wurde durch den Unfall auf die Fahrbahn geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Vorsorglich wurden jedoch sechs der acht Personen aus den beteiligten Fahrzeugen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 100.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn zeitweilig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

