Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mutmaßlicher Täter nach versuchtem Einbruch gestellt

Grabow (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in Grabow hat die Polizei am Montagvormittag einen der beiden Tatverdächtigen gestellt. Der 39-jährige Mann soll in der Nacht zu Montag gemeinsam mit einem bislang unbekannten zweiten Täter versucht haben, gewaltsam in einen Supermarkt im Fliederweg einzudringen. Zwar gelangten die Täter nicht in das Gebäude, verursachten jedoch an der Eingangstür einen geschätzten Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Tat wurde gegen 00:30 Uhr durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Während der Anzeigenaufnahme und der Sichtung des Videomaterials am Montagvormittag trafen die eingesetzten Polizisten im Supermarkt auf einen Mann, der zu diesem Zeitpunkt bei einem Ladendiebstahl beobachtet wurde und Ähnlichkeiten mit einem der auf den Aufnahmen erkennbaren Tatverdächtigen aufwies. Der Mann wurde beim Verlassen des Supermarktes gestellt. Bei ihm fanden die Beamten zuvor entwendete Tabakwaren, die sichergestellt wurden.

Die Kriminalpolizei in Ludwigslust ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Diebstahls gegen den deutschen Tatverdächtigen. Hinweise zur Tat und zum bislang unbekannten zweiten Täter nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

