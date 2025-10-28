Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem zwölfjährigem Mädchen aus Rostock

Rostock (ots)

Die seit gestern Nachmittag vermisste Zwölfjährige aus Rostock wurde heute wohlbehalten aufgefunden.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6146708

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten - insbesondere das Lichtbild - zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell