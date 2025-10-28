PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem zwölfjährigem Mädchen aus Rostock

Rostock (ots)

Die seit gestern Nachmittag vermisste Zwölfjährige aus Rostock wurde heute wohlbehalten aufgefunden.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6146708

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten - insbesondere das Lichtbild - zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 12:54

    POL-HRO: Mutmaßlicher Täter nach versuchtem Einbruch gestellt

    Grabow (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in Grabow hat die Polizei am Montagvormittag einen der beiden Tatverdächtigen gestellt. Der 39-jährige Mann soll in der Nacht zu Montag gemeinsam mit einem bislang unbekannten zweiten Täter versucht haben, gewaltsam in einen Supermarkt im Fliederweg einzudringen. Zwar gelangten die Täter nicht in das Gebäude, verursachten jedoch an der Eingangstür ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:36

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem Mädchen (12) aus Rostock

    Rostock (ots) - Seit dem gestrigen Montag, 27. Oktober 2025, wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde die Schülerin am gestrigen Tag gegen 14:15 Uhr im Bereich des Patriotischen Weges im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Zwölfjährige seitdem unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren