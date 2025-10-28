POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem zwölfjährigem Mädchen aus Rostock
Rostock (ots)
Die seit gestern Nachmittag vermisste Zwölfjährige aus Rostock wurde heute wohlbehalten aufgefunden.
Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6146708
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten - insbesondere das Lichtbild - zu löschen.
