Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden große Menge an Zigarettenschachteln

Artern (ots)

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter aus einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Unbekannten in den Markt und wirkten gewaltsam auf den Zigarettenschrank ein, um die Tabakwaren zu entwenden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich Personen während der Geschäftszeiten an dem Zigarettenschrank zu schaffen machten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0288255

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell