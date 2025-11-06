Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte betreiben Vandalismus an zwei Haltestellen
Nordhausen (ots)
Wie am Donnerstag kurz nach 4 Uhr bekannt wurde, kam es an zwei Straßenbahnhaltestellen im Stadtteil Nordhausen Ost, im Bereich der Leimbacher Straße, zu Sachbeschädigungen. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerstörten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter jeweils eine Glasscheibe an den Haltestellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000 Euro. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.
Wer kann sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.
Aktenzeichen. 0288575
