HZA-SI: Zoll im Einsatz gegen Menschenhandel und illegale Beschäftigung - Hauptzollamt Singen nimmt an europaweiter Kontrollaktion gegen Menschenhandel und Ausbeutung teil

Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion gegen Menschenhandel und Ausbeutung von Arbeitskräften haben 64 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamt Singen in der Woche vom 22. bis 26.09.2025 Gastronomie- und Landwirtschaftsgewerbe überprüft.

Die Prüfungen erstreckten sich über die Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Waldshut und den Schwarzwald-Baar-Kreis. Insgesamt überprüfte der Zoll 162 Personen und 21 Betriebe. Während der Einsatzmaßnahme wurde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit von der Bundespolizeiinspektion Konstanz und dem Polizeipräsidium Konstanz unterstützt.

Neben zahlreichen Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Sofortmeldepflichten, Aufzeichnungspflichten und Mitführungspflichten, stellten die Zöllnerinnen und Zöllner auch insgesamt fünf vorschriftswidrig im Bundesgebiet aufhältige Personen fest, von welchen sich zudem drei Personen mit totalgefälschten Identitätspapieren auswiesen. Es wurden noch vor Ort mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachtes auf Urkundenfälschung, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, vorschriftswidrigen Aufenthalten im Bundesgebiet und vorschriftswidrigen Arbeitsaufnahmen ohne Arbeitsgenehmigung eingeleitet. In zwei Fällen schlossen sich unmittelbar an die Feststellungen von der Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkte und an geordnete strafprozessuale Maßnahmen, unter anderem Wohnungs- und Geschäftsraumdurchsuchungen an.

Die ausländerrechtlichen Folgemaßnahmen werden von den zuständigen Ausländerbehörden übernommen. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der relevanten Feststellungen werden im Nachgang durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Singen vorgenommen.

