HZA-SI: Zoll versteuert flatterhafte Fracht

Zuchttauben aus der Schweiz eingeschmuggelt und auf Parkplatz umgeladen

Blumberg: Im Rahmen einer Routinekontrolle in der vergangenen Woche stoppten Beamte des Hauptzollamts Singen einen rumänischen Kleintransporter der Zuchttauben geladen hatte. Auf Nachfrage zur Herkunft der Vögel gab der Fahrer an, kurz vor der Kontrolle 53 Tauben in Stühlingen auf einem Parkplatz von einem Schweizer Züchter übernommen zu haben. Diese Vögel sollten zu einem Züchter nach Hamburg gebracht werden. Weitere 17 Tauben aus Großbritannien hatte der 31-jährige rumänische Fahrer vorher in Frankreich zugeladen, mit dem Ziel diese nach Rumänien zu liefern. Für keines der Tiere konnten gültige Einfuhrdokumente vorlegt werden.

Nachweise über den Wert der Vögel konnte der Mann nicht erbringen, gab aber an, die Zuchttauben hätten einen Wert von maximal zwei Euro pro Tier. Branchenüblich sind für Zuchttauben Verkaufspreise zwischen 100 und 300 Euro.

Die Zollbeamten leiteten daraufhin ein Steuerstrafverfahren ein und setzten Einfuhrabgaben von über 1.800 Euro fest. Diese konnte der Fahrer nicht bezahlen. Da der Zoll keine Möglichkeit sah, die Tiere artgerecht unterzubringen, wurde zugelassen, die Vögel zum Empfänger nach Hamburg zu transportieren.

Bis zur vollständigen Zahlung der offenen Abgaben unterliegen die Tiere jedoch einem strikten Verfügungsverbot: Sie dürfen lediglich gepflegt und versorgt werden. Ein Verkauf, die Teilnahme an Zuchtprogrammen oder Wettkämpfen ist untersagt. Die Einhaltung dieser Auflagen wird vom Zoll überwacht.

Das Strafverfahren wurde zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

