Hauptzollamt Singen

HZA-SI: ZOLL in Konstanz und die Caritas Konstanz e.V. nehmen am bundesweitem Aktionstag "Schichtwechsel" teil

Singen

Arbeitsplätze tauschen, gegenseitige Einblicke in den Arbeitsalltag gewinnen und neue Perspektiven kennenlernen

Am 25. September beteiligte sich das Zollamt Konstanz-Autobahn am bundesweiten Aktionstag "Schichtwechsel". Vier Beschäftige der Caritas Konstanz e.V. - aus dem Werkstättenverbund Seewerk mit Sitz Radolfzell tauschten für einen Tag ihren Arbeitsplatz mit Zöllnerinnen und Zöllner des Zollamts Konstanz-Autobahn und unterstützten bei der Abfertigung der sogenannten Ausfuhrkassenzetteln. Am 26. September fand der Gegenbesuch des Zolls bei der teilnehmenden Werkstatt statt. Hier erhielten die Zöllnerinnen und Zöllner Einblicke in die Arbeit des Seewerks und durften selbst in den Bereichen Kommissionierung, Verpackung und Montage tatkräftig mitarbeiten.

"Der Schichtwechsel ist für uns eine wertvolle Gelegenheit Einblicke in eine andere Arbeitswelt zu erhalten. Die Förderung von Teilhabe, Vielfalt und einem offenen Miteinander machen diese Aktion außerordentlich wertvoll", so Sonja Müller Pressesprecherin des Hauptzollamt Singen. Auch Ute Jakob, Leiterin des Fachdiensts betriebliche Inklusion der Caritas Konstanz unterstrich die Aktionstage als Bereicherung für die Beschäftigten des Seewerks und für die Tauschpartner aus den Betrieben. "Von beiden Seiten gab es nur positive Rückmeldungen, die Menschen hinter der Arbeit kennengelernt zu haben. Jeder hat nun ein tieferes Verständnis für die Leistung des anderen. Ganz in Sinne des Aktionstagmottos war es für alle Beteiligten ein Sichtwechsel. Für unsere Beschäftigten sind Erfahrungen außerhalb der Werkstatt überaus wertvoll. Sie sind sehr motiviert und bei passendem betrieblichem Umfeld eine Bereicherung für jedes Unternehmen", so Jakob.

Bundesweit nahmen insgesamt 19 Hauptzollämter am Aktionstag teil.

Zusatzinformation:

Der Aktionstag "Schichtwechsel", organisiert von Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. findet einmal jährlich statt. In den Werkstätten für behinderte Menschen der Caritas Konstanz e.V. arbeiten an den drei Seewerk-Standorten in Radolfzell und Konstanz über 300 Beschäftigte mit einer psychischen Erkrankung oder geistiger/körperlicher Behinderung. Unterstützt von rund 50 Fachkräften (u.a. aus Sozialer Arbeit, Arbeitserziehung, Ergotherapie, EDV, Verwaltung, Hauswirtschaft und Qualitätsmanagement) sind sie in den Bereichen Montage, Elektromontage, Kommissionierung, Verpackung, Mailings von kleinen bis großen Auflagen, Grüngruppe, Bürogruppe, Wäscherei tätig. Auch unabhängig von Aktions-tagen, wie dem Schichtwechsel, begleiten und qualifizieren die Jobcoachs der Caritas Konstanz e.V. Menschen mit Behinderungen bei der betrieblichen Erprobung direkt am Arbeitsplatz und unterstützen die Mitarbeiter der Betriebe im Umgang mit ungewohnten Situationen.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell