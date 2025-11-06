Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Wolkramshausen (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 4.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Diebstahl am Bahnhof in der Sondershäuser Straße. Ein dort abgestelltes Moped wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem oder mehreren derzeit unbekannten Tätern entwendet. Auch den Helm nahmen die unbekannten Diebe mit. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei dem gestohlenen Moped handelt es sich um eine Simson S50 in der Farbe hellblau. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib des Mopeds geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeihen: 0288460

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell