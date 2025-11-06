PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Kalbsrieth (ots)

In der Ortslage Kalbsrieth kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr, gegen 12.30 Uhr, über eine Brücke und stieß in einer Linkskurve, aus noch nicht geklärter Ursache, mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrerin und ein Kind, das in dem Auto mitfuhr, wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:21

    LPI-NDH: E-Bike-Diebe schlagen zu

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.40 Uhr im Bereich der Kyffhäuserstraße ein E-Bike entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernte ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschließend mit seiner Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec, Modell Moterra Neo S2 des Herstellers Cannodale, im Wert von etwa 4000 Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:19

    LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Birkenfelde (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch die Kreisstraße 108 aus Richtung Birkenfelde kommend in Richtung der Landstraße 3080. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein Reh die Fahrbahn, welchem die Fahrerin auszuweichen versuchte. In Folge des Ausweichmanövers verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Wolkramshausen (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 4.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Diebstahl am Bahnhof in der Sondershäuser Straße. Ein dort abgestelltes Moped wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem oder mehreren derzeit unbekannten Tätern entwendet. Auch den Helm nahmen die unbekannten Diebe mit. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei dem gestohlenen Moped ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren