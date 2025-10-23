Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach körperlichem Übergriff im Bahnhof Mühldorf

Mühldorf (ots)

Am Dienstag (21. Oktober) soll es gegen 13.15 Uhr am Bahnhof Mühldorf (Bahnsteig 4/5) zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Bundespolizei soll der 17-jährige Geschädigte auf einer Sitzbank am Bahnsteig gesessen haben und von einem noch unbekannten Täter angesprochen worden sein. Dieser soll den Geschädigten aufgefordert haben, ihm zu folgen. Nachdem er dies verneinte, soll er unvermittelt von dem Täter mit mehreren Schlägen im Gesicht und dem Hinterkopf traktiert worden sein. Der 17-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen im Kopfbereich, die eine stationäre Behandlung erforderlich machten.

Die Bundespolizei geht aktuell davon aus, dass der Täter gemeinschaftlich mit einer weiteren unbekannten Person die Tat verübte. Es gibt Hinweise, dass der Haupttäter im Vorfeld der Tat mit einer größeren Gruppe unterwegs war, die sich schon längere Zeit im Bereich des Bahnhof Mühldorf aufgehalten haben könnte.

Die Bundespolizei bittet Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Tätern und Tatabläufen geben können, sich zu melden. Zeugen können sich via E-Mail (bpoli.freilassing@polizei.bund.de) oder telefonisch (08654-7706-0) an die Bundespolizeiinspektion Freilassing wenden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell