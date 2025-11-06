Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Essen auf Herd löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus
Nordhausen (ots)
Am Donnerstag rückten Polizei und Feuerwehr kurz nach 11 Uhr in den Salzaquellweg aus. Auslöser des Einsatzes war auf dem Herd befindliches Essen. Eine Bewohnerin hatte das Essen kurze Zeit unbeobachtet gelassen. In dieser Zeit kam es zu einer Rauchentwicklung. Beide Bewohner kamen aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus. An der Küche entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.
