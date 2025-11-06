LPI-NDH: Essen auf Herd löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Kalbsrieth (ots) - In der Ortslage Kalbsrieth kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr, gegen 12.30 Uhr, über eine Brücke und stieß in einer Linkskurve, aus noch nicht geklärter Ursache, mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrerin und ein Kind, das in dem Auto mitfuhr, wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln ...

mehr